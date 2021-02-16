HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

16.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hafta sonu itibariyle İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda don oluştu.

İstanbul’da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hafta sonu itibariyle İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda don oluştu. Şişli’de sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan ve kayganlaşan zeminde yürümekte zorlandı. Otomobilleri ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise kaygan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kayan yolda ilerleyen minibüsün çarpma tehlikesi yaşadığı 2 kişi kamerada
Donmuş yol üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir minibüs, yaya olarak yol üzerinde bulunan 2 kişiye çarpma tehlikesi yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yol üzerinde otomobili mahsur kalan bir sürücü ise belediyenin tuzlama aracından aldığı bir kova tuz ile yolu tuzlayarak aracını kurtardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Sadece o ilde yaşıyorlarSadece o ilde yaşıyorlar
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Son Dakika: İzmir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Son Dakika: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Gözaltılar var

Örgütün hücre evlerine operasyon! Gözaltılar var

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Cinsel saldırı ile suçlanan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Cinsel saldırı ile suçlanan polis memuru hakkında flaş karar

Sadece Hatay'da yaşıyorlar: Nesli tükenme tehlikesindeki dağ ceylanları 7 gün 24 saat izleniyor

Sadece o ilde yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.