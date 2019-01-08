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İstanbul'da kar yağışı sonrası sabah trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.

(FOTOĞRAF)

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