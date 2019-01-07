İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI

Ersan SAN \/ \u0130STANBUL DHA\n\u0130stanbul'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ak\u015fam saatlerinde tekrar ba\u015flad\u0131. Baz\u0131 b\u00f6lgeler beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 aral\u0131klar halinde s\u00fcr\u00fcyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------------\n-Sar\u0131yer'den kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131PARTNERG\u00f6rd\u00fcklerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z! \u0130pi \u00e7ekti\u011fi anda...Antalya- Konya Karayolu kar nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapand\u0131Bodrum'dan 2 y\u0131l sonra Yunanistan'a s\u00fcnger ihracat\u0131 ba\u015flad\u0131
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