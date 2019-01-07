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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklar halinde sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sarıyer'den kar yağışı

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