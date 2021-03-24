HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul’da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

24.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yapmış olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yapmış olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 69’a çıktı.
Sabah saatlerinde yağmur ve dolu şeklinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde etkili olan kar yağışı kuzey ve güney yönlü olarak trafiği etkiledi. Yenibosna’da ve kentin birçok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun yüzde 69 olduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de şoke eden olay: Tren geçerken raylara atladı! İzmir'de şoke eden olay: Tren geçerken raylara atladı!
24 Mart deprem mi oldu?24 Mart deprem mi oldu?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı

Kütahya'daki gündem yaratan olayla ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak?

24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Mart deprem mi oldu?

Son Dakika: Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor (24 Mart Çarşamba hava durumu)

Peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Hareketli gece: Çok sayıda kişi gözaltında

Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Tüyler ürperten olay! Trenin önüne atlayarak can verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.