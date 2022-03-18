İstanbul'da kar yağışı yüzünden okullar tatil edildi

THY, cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 57 seferini iptal etti.

19 Mart'ta ise İstanbul Havalimanı'dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 sefer iptal edildi" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu sabah erken saatlerde İstanbul'da kuvvetli kar yağışının beklendiği uyarısını yapmıştı.

MGM açıklamasında, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

5-15 CM KAR KALINLIĞI UYARISI

Meteoroloji'nin uyarısında ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyarıda bulundu.

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM'in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

YERLİKAYA VE İMAMOĞLU TOPLANTI YAPTI

Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Yerlikaya, "Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

