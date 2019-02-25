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İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı. Geçen Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, İBB'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. Ekipler, özellikle ana arterlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır durumunda bekletiliyor.

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