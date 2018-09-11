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İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. İstanbul Boğazı ve çevresini aniden kara bulutlar kapladı. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Yağmur bazı ilçelerde etkili olmaya başladı.

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