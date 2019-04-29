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İstanbul'da karar için ilçe seçim kurulları beklenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul'da 39 ilçe seçim kurulunda bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek.

İstanbul'da karar için ilçe seçim kurulları beklenecek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul'da 39 ilçe seçim kurulunda bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosyanın kapağı açılır. İçindeki bilgi ve belgelerle ilgili bizim incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak, nihayetinde tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek" dedi.
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Özel, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraz süreci hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin itirazındaki iddiaların incelenmesi hakkında 23 Nisan'da verilen ara kararın süresinin bugün, ikinci kararın ise yarın saat 17.00'de dolacağını kaydeden Özel, "Bazı ilçe seçim kurullarında araştırmaların bitmediği, halen devam ettiği belirtiliyor. Süre, kesin olmamakla birlikte kısa zamanda yapılması amacıyla konulmuş bir süre sınırlamasıydı. YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz, ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp, buraya göndermesi. Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul'da 39 ilçe seçim kurulunda bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosyanın kapağı açılır, içindeki bilgi ve belgelerle ilgili bizim incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak, nihayetinde tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek" dedi.
Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin öngörüsü sorulan Özel, "İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK'nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru değil" diye konuştu.
İYİ PARTİ'NİN İTİRAZINA RET
Öte yandan AK Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazıyla ilgili YSK'nın verdiği araştırma kararına, İYİ Parti tarafından yapılan itiraz bugün görüşüldü. YSK, AK Parti başvurusunun 7 gün içinde yapılmadığı iddiasıyla İYİ Parti'nin itirazını reddetti.

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