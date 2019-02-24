HABER

İstanbul’da karı gören sokağa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü.

İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu oynadı.

İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar sokağa çıkarak karın tadını çıkarttı. Beykoz Elmalı Mahallesi’nde vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar kartopu oynarken bazı vatandaşlar ise kızak ile kar üzerinde kaydı. Kar nedeni ile bazı sokak ve caddeler trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise kar üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar karda patinaj çekerken, bazı araçlar ise kar üzerinde kaydı.

“Vali amca okulları tatil yap”
Kar yağışını gören Yaren ve Ela kardeşler sokağa çıkarak poşet üzerinde kaydı. Yaren ve Ela kardeşler çok kar yağdığını ve Validen okulları tatil etmesini istediklerini belirterek, “Kar çok güzel ve eğlenceli, 2016 yılında da kar yağmıştı o zaman yine böyle kar üzerinde kaymıştık. Vali amcadan okulları tatil yapmasını istiyoruz” dedi.

Kar yağışı vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı
57 yaşındaki bir vatandaş gençliğini tekrar yaşadığını belirterek, “Şuan Beykoz Elmalı Mahallesi’ndeyiz, çocuklar için çok iyi oldu, tatil olsun olmasın, bu karı gördük ya Allah’a bin şükür olsun. Hem mikroplar kırılır, hem sağlığımız yerine gelir, hem de çocuklar eğleniyor hem de biz eğleniyoruz. Gençliğimiz aklımıza geldi” diye konuştu.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Endonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandıEndonezya’da limanda yangın: 20 tekne yandı
Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldıYıldırım, Kosova'nın bağımsızlığı'nın 11. yıl kutlamalarına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.