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İstanbul’da karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde ana okulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından İstanbul’da da öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Türkiye genelinde ana okulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.
2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından İstanbul’da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. İstanbul’da toplam 2 milyon 741 bin 423 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerden bazıları hatıra fotoğrafı çekilirken bazıları ise karne heyecanını arkadaşları ile yaşadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak. Öğrenciler ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019’da yapacak ve yarıyıl tatili de 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek. 19 Haziran’da ise yaz tatiline girilecek.

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