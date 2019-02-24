İstanbul’da kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karlar altındaki İstanbul havadan da görüntülendi.

Dün başlayan kar yağışı İstanbul’un birçok noktasında etkili oldu. Gece boyunca devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Karlar altında kalan İstanbul’da oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün eşlik ettiği manzara seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Beyaz bir sabaha uyanan İstanbullular ise karlı havanın tadını çıkardı.

