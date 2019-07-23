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İstanbul'da katliam yapan saldırgana 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA-İstanbul'da 5 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA-İstanbul'da 5 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 23 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Şinasi Gürkan önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Şinasi Gürkan hakkında 2004 yılında iki kardeşin ölümünden sorumlu olduğu için hakkında mahkumiyet kararı verildi, ancak Şinasi Gürkan suçu kendisi işlemediği halde diğer aile bireylerinin kendisi hakkında beyanda bulunmuş olmaları nedeniyle mahkemeden mahkumiyet kararı verildiğine inandı. Şinasi Gürkan cezaevinde bulunduğu dönemde evlilikleri devam etmekte olan eşi Nadime Gürkan'nın çocukları ile birlikte Ömer Güneşsu ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Bu durumun aile bireylerinin ve bacanağı olan Alihan Tiz'in izin verip aracılık yaptıklarını, teşvik ettiklerini düşündü, onlara karşı husumet besledi. Gürkan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye olduktan sonra husumet beslediği kişileri öldürmeye karar verdi, planlar yaptı. Tahliyesine kısa bir süre kala eşi Nedime Gürkan'ın, Ömer Güneşsu tarafından öldürüldüğünü duydu. Bunun üzerine hısımlarını öldürme fikrinden vazgeçti. Çocukları ile birlikte yeni bir hayat kurup vukuatsız şekilde hayatına devam etmeye karar verdi. Kızının evlenmiş olduğunu öğrenen Şinasi Gürkan tahliye olduktan sonra oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan'la (22) yaşamaya başladı, ancak Şinasi Gürkan ile çocukları arasında zaman içerisinde anlaşmazlıklar başladı. Şinasi Gürkan, çocuklarının amcaları Mühendis Gürkan (45) ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'den (33) etkilendiğini düşündü. Şinasi Gürkan, işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı ceza çekmiş olmasını, oğullarının kendisine karşı olan olumsuz tutum ve davranışlarını, annelerinin başka bir kişi ile birlikte yaşamasına oğullarının göz yummalarını ve hatta oğullarının da onlarla aynı evde kalmayı kabul etmiş olmalarını içine sindiremedi. Şinasi Gürkan, oğullarını ve içinde bulunduğu durumun sebebi olarak gördüğü kardeşi Mühendis Gürkan ve bacanağının oğlu olan Erdal Tiz'i öldürmeye karar verdi. Olayda kullanmak için bir tabanca temin eden Şinasi Gürkan, hedefindeki kişileri nasıl öldüreceğini planladıktan sonra harekete geçti. Çocukları ile Esenyurt'ta aynı evde yaşayan Şinasi Gürkan olay günü evde oğlu Gökmen Gürkan'ı gördü. Şinasi Gürkan, oğlu Gökmen'e "Göksel'i ara konuşmamız gereken bir husus var, eve gelmesini söyle" dedi. Gökmen de Göksel Gürkan'ı aradı ve eve gelmesini söyledi. İki saat sonra Göksel Gürkan eve geldi ve baba ve oğulları salonda bir arada konuşmaya başladı. Gürkan Şinasi, üzerinde bulunan silahla birden çok kez ateş ederek 2 oğlunu öldürdü. KARDEŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜRDÜ Şinasi Gürkan saat 22.05'de Avcılar'da bulunan yanına gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı da "Mühendis bu güne kadar bana yaptıklarının cezasını ödeyeceksin!' diyerek peş peşe birden çok kez ateş ederek öldürdü. Şinasi Gürkan 23.15'de de Başakşehir'de bulunan bacanağı Alihan Tiz (55) ile buluştu. Alihan Tiz ve oğlu Erdal Tiz'le araç içinde tartışan Şinasi Gürkan, baba-oğula ateş etti. Erdal Tiz aldığı yaralar nedeniyle öldü, Alihan Tiz'in de ağır yaralandı. Şinasi Gürkan, olay yerinden taksi ile ayrıldı, kiraladığı evde gözaltına alındı. Şinasi Gürkan çıkarıldığı Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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