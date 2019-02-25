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İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4 yıldır haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

İstanbul’da 4 yıl önce 18 yaşındayken kaybolan Yeliz Güner’den geçen zaman içinde hiçbir ize rastlanmadı.İstanbul Esenler’de ikamet eden lise son sınıf öğrencisi Yeliz Güler, 2015 yılında 18 yaşındayken staj için Beyazıt’taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4 yıldır haber yok

İstanbul’da 4 yıl önce 18 yaşındayken kaybolan Yeliz Güner’den geçen zaman içinde hiçbir ize rastlanmadı.
İstanbul Esenler’de ikamet eden lise son sınıf öğrencisi Yeliz Güler, 2015 yılında 18 yaşındayken staj için Beyazıt’taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Murat Güler, kızının bulunması için polisten yardım istedi. Geçen 4 yıllık zaman içerisinde genç kızın izine rastlanmadı.
Samsun’da ikamet eden dayı Burhan Kılıç yeğeninin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Dayı Kılıç, "Yeğenim Yeliz Güner 4 yıldır kayıp. Ailece perişan olduk. Yerini bilen ve gören varsa mutlaka polise ihbarda bulunsun. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4 yıldır haber yok

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