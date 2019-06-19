İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da ne kadar riskli alan varsa bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hiçbir vatandaşımız deprem riski altında yaşamayana kadar bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz." dedi.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, kentsel dönüşümde büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, Kartal'da Yeşilyurt apartmanının yıkılmasını anımsatarak, " 'Biz artık hiçbir ocağa ateş düşsün istemiyoruz, hiçbir anamız ağlasın istemiyoruz. Bu yüzden de kentsel dönüşümü hızlı, kararlı bir şekilde vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapalım istiyoruz' demiştik ve bu çerçevede de manifestomuzu hazırladık." diye konuştu.

"Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecine girelim istedik" diyen Kurum, Kartal'daki olay sonrası tüm valilere genelge gönderdiklerini hatırlatarak "Genelge kapsamında şehirlerde ne kadar riskli alan varsa bu alanların tespit edilmesi suretiyle bu dönüşüm projelerini hızlı bir şekilde yapalım demiştik ve bu veriler de gelmeye başladı, veriler ışığında kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor olacağız" ifadelerini kullandı.