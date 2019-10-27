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İstanbul'da Keşmir protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da Keşmir protestosu

İSTANBUL (AA) - Keşmir’de yaşanan insanlık krizi, İstanbul'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Keşmir'de yaşananları protesto etmek amacıyla akşam namazı sonrası Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"İstanbul’dan Keşmir'e direnişe bin selam", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra tekbir getirdi. Gruba İstanbul’da yaşayan Keşmirli ve Pakistanlılar da destek verdi.

Keşmir’de hayatını kaybedenler için Kuran okundu. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, grup adına yaptığı açıklamada, Keşmir’in, İngiliz sömürge siyasetinin, Hint zulmünün, Birleşmiş Milletlerin ikiyüzlülüğünün kıskacında, yaşam mücadelesi veren Müslümanların sesinin duyulmadığı ya da duyulmak istenmediği, 70 yıllık işgalin adı olduğunu söyledi.

Sih ve Hindu çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamlar ile Müslümanların sürgüne ve kitlesel ölümlere mahkum edildiğini anlatan Genç, "Keşmir sorunu başlangıcından itibaren 500 bin kişinin hayatına mal olmuştur. Son otuz yılda 114 bin Keşmirli şehit edilmiş, 10 binden fazla Müslüman kadına tecavüz edilmiş ve 2 milyona yakın kişi evsiz kalmıştır." dedi.

Keşmir'deki durumdan dolayı dost ve kardeş Keşmir halkının büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yunus Genç, "İnsanlar gündelik yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Evlere yapılan baskınlar neticesinde, evlerinden alınıp götürülen insanlardan haber alınamıyor. Tüm iletişim hatları kesik olduğu için bölgedeki insani krizin büyüklüğünü ortaya koymak da mümkün olamıyor. Keşmir açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak Keşmir halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyor, devletimize, İslam ülkelerine ve mazlum tüm coğrafyalara çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç Hindistan Keşmir

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