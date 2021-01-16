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İstanbul’da kısıtlama denetimleri sürüyor

16.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın yedinci haftasında emniyet güçleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamanın yedinci haftasında emniyet güçleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetlemeye devam ediyor.
Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.

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