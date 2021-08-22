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İstanbul’da Kıtalararası Yüzme Yarışı

22.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 55 ülkeden 2465 yüzücü İstanbul Boğazı’nda yarıştı

İstanbul’da Kıtalararası Yüzme Yarışı

Dünyada Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 55 ülkeden 2465 yüzücü İstanbul Boğazı’nda yarıştı.

Kadınlarda Nida Eliz Üstündağ erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33.’sü düzenlenen yarışta 55 ülkeden 2465 yüzücü, Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Avrupa Yakası’ndaki Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışta, Türkiye haricinde çoğunluğu Rusya ve Ukraynalı olmak üzere 55 ülkeden 668'i kadın, bin 797'si erkek olmak üzere 2 bin 465 yarışmacı etkinliğe katıldı.

Yarışı Kadınlar genel klasmanda 40.55'lik derecesiyle milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ birinci bitirdi. Hilal Zeyneb Saraç 41.19'luk derecesiyle ikinci, Ukraynalı Hanna Pasichnyk ise 41.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

38 dakika 22 saniyelik derecesiyle erkeklerde genel klasman birincisi Polat Uzer Turnalı oldu. Mustafa Sevenay, 39.57'lik derecesiyle ikinci, Çağatay Alper Üstününal ise 40.32'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

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