İstanbul'da, kız arkadaşını öldüren sanığa ilk celsede müebbet hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kız arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan ilk duruşmada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan ile avukatı katıldı.

Sanığın 4 çocuğu ve eşi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ravan, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini, maktul Najiha Arabzaı'nın imam nikahlı eşi olduğunu, kendisini çok sevdiğini, hatta İl Göç İdaresine giderek, kendisiyle resmi nikah kıymak istediğini ancak bunun olmadığını söyledi.

Sanık Ravan, Najiha Arabzaı ile evdeyken kendi telefonundan Facebook'a girdiğini, tanımadığı yabancı erkekler ile görüştüğünü, kendilerine ait fotoğrafları onlara gönderdiğini savunarak, bunları görünce çok sinirlendiğini ve Arabzaı'ya tokat attığını ancak ona son bir şans verdiğini ileri sürdü.

Arabzaı'dan yaşananları kimseye anlatmamasını istediğini ancak yurt dışındaki ablasına her şeyi anlattığını öne süren Ravan, Arabzaı'nın Facebook'ta görüştüğü kişinin kendisini Avrupa'ya götüreceğini söylediğini duyunca kendisini kaybettiğini boğazına yumruk atıp eşarpla boğazını sıktığını, cesedi de tanınmayacak hale getirdiğini ifade etti.