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İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Nihal A'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Nihal A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

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Fatih polis

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