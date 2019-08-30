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İSTANBUL'DA KLASİK OTOMOBİLLERDEN 30 AĞUSTOS KONVOYU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Klasik otomobil tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yollara çıktı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) Klasik otomobil tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yollara çıktı. Çeşitli marka ve model klasik otomobilleriyle Maltepe'de buluşan sürücüler konvoyla Bağdat Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak, Dolmabahçe'ye hareket ettiler. Konvoya havadan da görüntülendi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay. "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı anısına bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir araya geldik. Bu gün 100'e yakın araçla önce Anadolu yakasında Maltepe üzerinden hareket edip, Bağdat Caddesi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gideceğiz. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de seremonimizi sonlandıracağız." dedi. "Ulusal bayramlarımızı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak çok önemsiyoruz." diyen Serkan Okay, " Milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu coşkuyu geleceğe taşımak adına her yıl Ulusal bayramlarımızı çoşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustosun çok önemli bir tarih olduğunu düşünüyoruz. İşgalci kuvvetlerin 30 Ağustos 1922’de tamamen Afyon’dan süpürüldüğü bir tarih. Bu tarihten sonra Milli Mücadelenin taçlandığı ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldı bir tarih. Bu anlamda bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak tüm coşkumuzla 97. Yıl anısına buradayız." diye konuştu.

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