İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu inşaat alanına girdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu işçilerin çalıştığı inşaat alanına girerek güçlükle durabildi.

Alınan bilgiye göre, Yassıören Mahallesi'nde virajı dönen bir kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki inşaat alanına giren hafriyat kamyonunu gören işçiler, bir anda kaçmaya başladı.

İnşaat malzemeleriyle reklam panosu ve güvenlik bariyerlerini deviren kamyonun güçlükle durdurulduğu kazada, işçiler son anda kaçarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, işçilerin kamyonu fark ederek kaçışmaları ve bariyerlerin devrilmesi yer aldı.

