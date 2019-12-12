İstanbul'da "Konya Tanıtım Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Konya'nın tarihi, kültürü, sanatı ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanında başladı.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONSİAD) düzenlediği etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya'nın ilahi aşkın şehri olduğunu söyledi.

Konyalıların kültür, sanat ve turizmde şehrin kadim medeniyetini tanıttıklarını ifade eden Yerlikaya, Konya'nın Türkiye belediyecilik tarihinde en şanlı illerden biri olduğunu dile getirdi. Yerlikaya, belediye başkanlarının neredeyse tamamının kentin ışığını parlatmak için siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve kültür sanat erbabıyla el birliğiyle çalıştıklarını anlattı.

10 yıl önce Konya'ya gelen turist sayısının 1 milyon 600 bin olduğunu, bu yıl sonunda 3,5 milyonu aşmasının beklendiğini kaydeden Yerlikaya, kentin ihracatı, ithalatı, turizm rakamları ve istihdam gücüyle 30 büyükşehir içerisinde ilk 5'e gireceğine yürekten inandığını dile getirdi.

İstanbul'un bu yıl sonu itibarıyla 15 milyon 250 bin yabancı turist sayısına ulaşacağına inandığını aktaran Yerlikaya, "Dünya bizi merak ediyor. Dünya soframıza, kültürümüze, misafirperverliğimize, kadim medeniyetimize, insanlığımızı hayran." ifadelerini kullandı.