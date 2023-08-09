İstanbul'da korku dolu anlar! Park halindeki kamyon optik dükkanına böyle girdi
Mynet Haber
26 dakika önce
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İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde park halindeki kamyon kendi kendine hareket ederek önce aydınlatma direğine, ardından bir optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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