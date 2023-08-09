İstanbul'da korku dolu anlar! Park halindeki kamyon optik dükkanına böyle girdi

İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde park halindeki kamyon kendi kendine hareket ederek önce aydınlatma direğine, ardından bir optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.