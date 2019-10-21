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İstanbul'da "korsan kitap" operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Ağustos-16 Ekim arasında yaptığı operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD ile 3 harici disk ele geçirildi - Gözaltına alınan 33 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD ile 3 harici disk ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-16 Ekim arasında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı ürünlerin satış, dağıtım ve üretiminin engellenmesine yönelik, 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 68 bin 667 bandrolsüz kitap, 14 bin 800 kitap kapağı, 96 bin kitap forması, 320 metal kalıp, bin 100 yabancı dil DVD ve CD'si ile 3 harici disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Güvenlik Şube Müdürlüğü istanbul korsan kitap operasyon

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