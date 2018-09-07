İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, 31 binin üzerinde korsan kitap bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 bini aşkın korsan kitap ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Ele geçirilen kitapların yeni eğitim ve öğretim yılında piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı öne sürüldü.
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