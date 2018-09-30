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İstanbul'da korsan kitap operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

Fatih'te düzenlenen operasyonda 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uymayarak bandrolsüz kitap satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Fatih'te 2 iş yerine baskın düzenledi.

İş yerlerine yapılan aramada, 14 bin 200 bandrolsüz kitap bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fatih İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü korsan kitap operasyon

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