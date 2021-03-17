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İstanbul’da korsan kitap operasyonu

17.03.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da üç farklı kitabevinde yapılan operasyonda, korsan basıldığı belirlenen 60 bin 384 kitap ve 5 bine yakın yabancı dil ders CD ve DVD’si ele geçirildi.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde korsan kitap sattıkları tespit edilen kitap evlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

İstanbul’da üç farklı kitabevinde yapılan operasyonda, korsan basıldığı belirlenen 60 bin 384 kitap ve 5 bine yakın yabancı dil ders CD ve DVD’si ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde korsan kitap sattıkları tespit edilen kitap evlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi. İş yerlerinde, korsan basıldığı belirlenen 3 kitap evine dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lirayı bulan 58 804 korsan kitap, bin 580 adet sahte bandrollü kitap, 4 bin 519 adet yabancı dil ders CD ve DVD’si, bin 200 adet kitaplara yapıştırılmaya hazır sahte bandrol, 40 bin kitap kapağı, 3 adet CD çoğaltıcı olmak üzere toplam 106 bin 103 ürün ele geçirildi.
Ele geçirilen kitapların incelemesinde, çoğunun tıp kitabı ve yabancı dil kitabı olduğu, bunların orijinal ve bandrollü olduğu iddia edilerek internet ortamında satışının yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen korsan kitapların yurt dışından temin edilerek alıcıların kandırıldığı ortaya çıktı.
Operasyon sırasında yakalanan şüpheli hakkında “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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