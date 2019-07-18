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İstanbul’da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Küçük çocukları kullanarak turistlerin çanta ve cüzdanlarını çalan kadın yakalandı.

Küçük çocukları kullanarak turistlerin çanta ve cüzdanlarını çalan kadın yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın daha önce de benzer suçlardan tutuklandığı ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekipler İstanbul’un turistik yerlerinde küçük yaşta çocukları kullanarak çanta ve cüzdan çalan Yaren Ç. (22) isimli şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocukları kullanarak turistlere ait çanta ve cüzdanları çaldığı tespit edilen Yaren Ç.’nin daha önce benzer suçlardan tutuklandığı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı ve polisin takibinde olduğu öğrenildi.

Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadın tutuklandı
Yapılan çalışmalar neticesinde Yaran Ç. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 8 Temmuz Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şizofrenim diyerek her defasında serbest kalmış
Küçük çocukları kullanarak hırsızlık yaptığı tespit edilen Yaren Ç. isimli şahısın ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandığı, tutuklanmasının ardından akıl sağlığının yerinde olmadığını beyan etmesi üzerine bir süre sonra serbest bırakıldığı, şahısın bu yöntemi kullanarak çok kez serbest kaldığı ve benzer suçlardan 27 ayrı dosyasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kol askısı takan Yaren Ç.’nin turistlerin yoğun olduğu bir bölgede küçük bir kız çocuğunu duvarın dibinde oturan turistlerin yanına gönderdiği, turistin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuğun duvar dibinde bulunan çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.

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