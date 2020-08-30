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İstanbul’da kumar operasyonu: 50 adet makine ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da 13 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 50 adet kumar makinesi ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 27 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Tuzla’da önceden belirlenen 36 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul’da kumar operasyonu: 50 adet makine ele geçirildi

İstanbul’da 13 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla 50 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 27 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Tuzla’da önceden belirlenen 36 adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce bu adreslerde yapılan aramalarda toplam 50 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Ne kadar kazandıracağı ayarlanabiliyor
Öte yandan, Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla ele geçirilen kumar makinelerinin ne kadar kazandırabileceğinin ayarlanmasına imkan veren bir özelliğe sahip olduğu öğrenildi.

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