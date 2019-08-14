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İstanbul’da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın son gününde satış noktalarındaki çadırlar kaldırılırken bir yandan da temizleme ve ilaçlama çalışmaları başladı.Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde Kurban pazarlarındaki hareketlilik yerini temizleme ve ilaçlama çalışmalarına bıraktı.

İstanbul’da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

Kurban Bayramı’nın son gününde satış noktalarındaki çadırlar kaldırılırken bir yandan da temizleme ve ilaçlama çalışmaları başladı.
Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde Kurban pazarlarındaki hareketlilik yerini temizleme ve ilaçlama çalışmalarına bıraktı. İlk üç gün içerisinde ellerindeki kurbanlıkların neredeyse tamamını satan satıcılar kurban satış alanlarından ayrılırken, 4 gün boyunca kullandıkları çadırlar kaldırılmaya başlandı. Çadırların kaldırılmasıyla birlikte belediye ekiplerince alanda temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı. Bayram öncesi ve bayram süresince binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu alanın zararlı böcek ve haşerelerden temizlenmesi için belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama ve temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü alanın, kısa sürede tamamen temizlenmesi hedefleniyor.

İstanbul’da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

İstanbul’da kurban çadırları toplanırken temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

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