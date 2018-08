"İstanbul'da kurban kesim ve satış alanlarının sayısı artacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde, İstanbul'un belirli bölgelerinde büyük kurban satış ve kesim alanları ve o kesim alanlarında da seyyar kesim mezbahaneleri sistemi kurup, vatandaşımızın rahat rahat kurbanını kesebilsini sağlayacağız. Onların çalışmalarını başlatmış olacağız." dedi.

Uysal, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personeliyle bir araya geldi.

Bayramlaşma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Uysal, İBB olarak öncelikle kurban kesiminin tatlı telaşının, sıkıntılı telaşa dönmemesi adına her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Uysal, bu süreçte her birimden personelin nöbet usulü görev yaptığını aktararak, "Özellikle de kurban kesimiyle ilgili bu sene çok ciddi, sıkı tedbirler aldık. Her ilçe belediyemizin bulunduğu bölgede, ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, izinsiz bölgelerde kurban kesimine izin veremedik. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırma adına her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.