İstanbul'da kurbanlık satışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hayvan satış alanlarında büyükbaş hayvan besicilerinin birçoğu, elindeki kurbanlıkları satıp çadırlarını toplarken, küçükbaş hayvan besicilerinin bazıları ise satışlardan memnun kalmadı.

Sultançiftliği Habipler ve Kağıthane'de kurban satış ve kesim yerlerinde bazı besiciler, ellerindeki kurbanlıklarının tamamını satarak çadırlarını toplamaya başladı. Bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı, elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Kimi besiciler kurbanlıkların fiyatlarının düşük olmasından yakınırken, bazı vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi oldu.

Kağıthane'de de bazı besiciler ellerindeki kurbanlıkları satarak çadırlarını toplarken kurbanlık alandaki bazı çadırlarda kurban satışları devam ediyor.

Erzurum'dan iki hafta önce İstanbul’da gelen ve Habipler'deki kurban satış çadırında küçükbaş kurbanlıklarını satmaya çalışan Mehmet Ali Kaya, satışlardan umduğunu bulamadı.

Küçükbaş 150 kurbanlığın 80'inin satılmadığını aktaran Kaya, "Satıştan fazla memnun değiliz. Yaklaşık 15 gündür buralardayız. Elimizde kalan hayvanları geri götürmeyi düşünüyoruz, satabilirsek satarız satamazsak geri götürmeyi düşünüyoruz, yarına kadar buradayız yarından sonra geri götürmeyi düşünüyoruz. Elimizde kalırsa mecburen bir şekilde götüreceğiz. Seneye de böyle olursa getirmeyi düşünmüyoruz, düşük fiyat veriyorlar, kurtarmıyor masraflar." diye konuştu.

