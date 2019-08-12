HABER

İstanbul'da kurbanlık satışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bayramın ikinci gününde büyükbaş hayvan besicilerinin birçoğu, elindeki kurbanlıkları satıp çadırlarını toplarken, küçükbaş hayvan besicilerinin bazıları ise satışlardan memnun kalmadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hayvan satış alanlarında büyükbaş hayvan besicilerinin birçoğu, elindeki kurbanlıkları satıp çadırlarını toplarken, küçükbaş hayvan besicilerinin bazıları ise satışlardan memnun kalmadı.

Sultançiftliği Habipler ve Kağıthane'de kurban satış ve kesim yerlerinde bazı besiciler, ellerindeki kurbanlıklarının tamamını satarak çadırlarını toplamaya başladı. Bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı, elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Kimi besiciler kurbanlıkların fiyatlarının düşük olmasından yakınırken, bazı vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi oldu.

Kağıthane'de de bazı besiciler ellerindeki kurbanlıkları satarak çadırlarını toplarken kurbanlık alandaki bazı çadırlarda kurban satışları devam ediyor.

Erzurum'dan iki hafta önce İstanbul’da gelen ve Habipler'deki kurban satış çadırında küçükbaş kurbanlıklarını satmaya çalışan Mehmet Ali Kaya, satışlardan umduğunu bulamadı.

Küçükbaş 150 kurbanlığın 80'inin satılmadığını aktaran Kaya, "Satıştan fazla memnun değiliz. Yaklaşık 15 gündür buralardayız. Elimizde kalan hayvanları geri götürmeyi düşünüyoruz, satabilirsek satarız satamazsak geri götürmeyi düşünüyoruz, yarına kadar buradayız yarından sonra geri götürmeyi düşünüyoruz. Elimizde kalırsa mecburen bir şekilde götüreceğiz. Seneye de böyle olursa getirmeyi düşünmüyoruz, düşük fiyat veriyorlar, kurtarmıyor masraflar." diye konuştu.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti 
Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın ettiBayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besici çadır Habipler Kağıthane kurban bayramı Sultançiftliği

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada ve Balıkesir'de peş peşe yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.