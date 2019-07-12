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İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-10" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kentin birçok noktasında helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - "Kurt Kapanı 2019-10" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edilirken, narkotik köpeği "Alf" ile şüpheli araçlarda uyuşturucu araması yapılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.

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kadıköy Kurt Kapanı Uygulaması

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