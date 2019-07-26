HABER

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde "Kurt Kapanı 2019-11" denetimi gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL genelinde "Kurt Kapanı 2019-11" denetimi gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor. Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) yapıldı. Durdurulan bir taksideki Azeri uyruklu yolcu üzerinde yapılan aramadan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında malzeme ele geçirildi. Azeri uyruklu kişi gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

NARKOTİK KÖPEĞİ DE KATILDI
Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimler "Zorro" isimli narkotik köpeği de katıldı. Zorro, durdurulan araçlarda arama yaptı. Denetim noktalarında Özel Harekat polisleri hazır bulundu.

ŞARKICI DERİN SU DA DENETİME TAKILDI
Denetimler yapılan yerlerden biriside Fatih, Millet Caddesiydi. Buradaki denetimler sırasında şarkıcı Derin Su'nun aracı durduruldu. Kıyafetinin uygun olmadığını söyleyerek araçtan inmek istemeyen şarkıcı Derin Su, "Benim için çok korkunç bir şey oldu. Çekime geç kaldım. Stüdyoda işim vardı. Polisler görevini yapıyor. İyi ki varlar. Bizim gibi insanlar değil de daha çok suçlu olanları çevirseler keşke. Çok geç kaldım" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimiİstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimiİstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimiİstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyedeİzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede
“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.