HABER

İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-12' DENETİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,"Kurt Kapanı 2019-12" denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul genelinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,"Kurt Kapanı 2019-12" denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı. Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edildi. Denetimler yapılan yerlerden biriside Fatih, Millet Caddesiydi. Ekipler, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramalar sırasında dolandırıcılıktan aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE DENETİM
Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde yapılan denetimlere ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, şüpheli bulunan araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlere, polis helikopteri havadan destek verirken, hassas burunlu köpekler araçlarda arama yaptı.

TAKSİM DENETİM
Taksim Meydanı'nda da denetimlerde narkotik köpeği 'Fırtına' kullanıldı. Denetimlere helikopter destek verdi.

Görüntü dökümü:
--------------
-FATİH
-Denetimlerden görüntü
-Polis helikopterinden görüntü
-Ekiplerin bir kişiyi gözaltına alması
-Araç ve şahısların aranması
-Genel ve detaylar
KADIKÖY
-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeklerin araçları araması
TAKSİM
-Köpeğin görüntüsü
-Helikopter

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Van Kalesi'nde Urartu tarihine ışık tutucak çalışmalar sürüyorVan Kalesi'nde Urartu tarihine ışık tutucak çalışmalar sürüyor
Vurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadıVurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.