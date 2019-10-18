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İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-16' DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik  'Kurt Kapanı 2019-16" denetimi yapıldı.  İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-16" denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor. Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.
Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpeği "Alf" aramalarda görev yapıyor.

FATİH'TE DENETİMLER
Denetim yapılan noktalardan birisi de Fatih, Millet Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan polis köpeği araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
Denetimler 16.00'a kadar devam edecek.

Görüntü dökümü:
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-KADIKÖY
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araçlar ve kişilerde arama yapılması
-GBT yapılması
-Narkotik köpek ile arama yapılması
-Polis helikopterinden görüntü
-FATİH
-Polis ekipleri
-Polis köpeği
-Helikopter
-Aramalar
-Genel ve detaylar

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