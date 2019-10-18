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İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-16" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan "Kurt Kapanı 2019-16" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-16" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği "Alf" de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

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