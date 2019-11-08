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İSTANBUL'DA KURT KAPANI 2019-17 DENETİMLERİ -2(Ek Görüntüler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

  İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.  İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI-Ali ABLAY-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)

İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

FATİH'TEKİ DENETİMLER

Fatih Millet Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Şüpheli bulunan araçlarda durdurularak didik didik arandı. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

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