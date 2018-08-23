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İstanbul'da kurt kapanı 22 denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor.

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurt Kapanı-22 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Özel harekat polisleri de denetimler noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve detektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda, denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıyor. 188 noktada 2480 Personelin katıldığı denetimler kapsamında Taksim Meydanı ve Kadıköy Bostancı İDO iskelesi önünde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.

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