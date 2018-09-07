HABER

İstanbul'da kurt kapanı 23 denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

Kurt Kapanı-23 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.39 ilçede yapılan denetimlerde özel harekat polisleri de önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı denetimler kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Çamlıca gişelerde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu. Şüpheli araçlar dedektör köpekleriyle arandı.Denetimler 16.00'a kadar sürecek.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.