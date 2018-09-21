HABER

İstanbul'da "Kurt Kapanı 24" denetimi (Anadolu Yakası)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde bir çok noktada "Kurt Kapanı 24 gerçekleştirildi.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN- Cengiz ÇOBAN Taner YENER Ramazan EĞRİ- İstanbul (DHA) - İSTANBUL genelinde bir çok noktada "Kurt Kapanı 24 gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kurt Kapanı-24 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan biri de Şişli Valikonağı Caddesi Harbiye Askeri Müze önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı.

Denetimlere katılan 'Shadow' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

Denetimler 14:00 da başlayıp 15:00 da son buldu.

PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
Kazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandıKazada ölen öğretmen çift gözyaşları ile uğurlandı
Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu! Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.