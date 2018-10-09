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İstanbul'da "Kurt Kapanı-25" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:24 | Son Güncelleme

Hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarında denetimler yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-25" uygulaması kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda saat 14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulamada, kente giriş çıkış yapılan birçok noktada denetimler yapılıyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Ekipler, şüpheli araçlarda narkotik köpeklerle arama yapıyor. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulama 15.00'te sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kurt Kapanı-25

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