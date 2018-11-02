Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 5 bin polis, kentin belirli yerlerinde "Kurt Kapanı-27" denetimi yaptı. Eminönü iskelesi önünde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.Aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde çalışmalarda bulunuldu. Ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.
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