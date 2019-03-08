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İstanbul'da kurt kapanı 4 denetimi; polis helikopteri böyle denetledi - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

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