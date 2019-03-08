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İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA İstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA
İstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.
Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Uygulama yapan polis ekipleri
-Durdurulan araçların aranması
-GBT taraması yapan polis ekipleri
-Polis köpeğinin arama yapması
-Polis helikopteri
Genel ve detay

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