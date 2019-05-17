Murat SOLAK - Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 8" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polislerle İstanbul genelinde önceden belirlenen birçok noktada "Kurt Kapanı 8" uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler yapılan yerlerden biriside Fatih, Millet Caddesiydi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Uygulamaya katılan polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

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