HABER

İstanbul'da "Kurt kapanı" denetimi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetim yapılıyor. Çok sayıda şubeden polisin katıldığı denetimde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

KADIKÖY'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler kapsamında kurulan arama noktalarından birisi de Kadıköy oldu. Polisler arama noktasında şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Arama kapsamında polisler şüpheli gördükleri 34 RN 5019 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler sürücünün de GBT'sine baktı. Yapılan sorgulamada hakkında arama kararı bulunan Cengizhan A. kelepçelenerek gözaltına alındı.

Polis helikopterinin de destek verdiği denetimin saat 16.00'ya kadar süreceği öğrenildi

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
İstanbul'da "Kurt kapanı" denetimi (2)İstanbul'da "Kurt kapanı" denetimi (2)
Cilvegözü’ne 5 yeni kontrol noktası ve 100 yeni kamera eklendiCilvegözü’ne 5 yeni kontrol noktası ve 100 yeni kamera eklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.