İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Kütüphanede Bir Gece" etkinliği düzenlendi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) Genel Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Sakarya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Azmi Özcan, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Ünivesitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Mustafa Budak, Prof. Dr. Coşkun Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve sanatçı Özhan Eren katıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Beyazıt Devlet Kütüphanesinin 2'nci Abdülhamit tarafından 1884 yılında kurulduğunu anımsattı.

Yılmaz, 2'nci Abdülhamit'i anmak ve anlamak için bu programı düzenlediklerini belirterek, "Onu anmak için en güzel yerin de onun kurduğu bu mekan olduğunu düşündük." dedi.