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İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 04:32 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı - Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

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Bakırköy İBB istanbul itfaiye Kartal maltepe sağanak

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