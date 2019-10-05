İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına hasara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıda bulunduğu gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına, gece 02.00'den itibaren özellikle Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili oldu.

Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da kendini hissettiren şiddetli yağmur ve rüzgar, gece boyunca sürdü.

Çoğunluğu boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Ani yağmur nedeniyle 28 evi su bastı ve 1 araç zarar gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve yol bakım ekipleriyle olaylara müdahale etti. AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında su basan evlerdeki su tahliye edildi, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı ve uçan çatıların parçaları cadde ve sokaklardan temizlendi.